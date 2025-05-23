Жители дома в селе Кожомкул выбрасывают отходы на общую улицу

Жители одного из домов в селе Кожомкул регулярно выносят на улицу отходы жизнедеятельности своих животных, включая фекалии и подстилки, и оставляют их в неположенных местах вдоль придомовой территории. Об этом 24.kg сообщил житель соседнего дома.

По его словам, вот уже в течение нескольких лет просьбы соблюдать порядок игнорируют, а обращения к местному айыл окмоту безрезультатны.

«Эти действия создают крайне неприятные санитарные условия, способствуют распространению неприятного запаха, привлекают насекомых и представляют угрозу для здоровья жителей, особенно детей. Поведение соседей грубое и демонстративное, и, по всей видимости, они не считают нужным соблюдать элементарные нормы санитарии и общественного порядка. Мы не обязаны жить, как на ферме», — сказал мужчина.