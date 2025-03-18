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Агент 024

В микрорайоне «Тунгуч» нет горячей воды

В микрорайоне «Тунгуч» с 17 марта вместе с отключением отопления пропала горячая вода. Об этом в редакцию 24.kg сообщили жители.

«В квартирах вместо горячей воды течет холодная. Невозможно ни искупаться самим, ни посуду помыть. Просим решить данную проблему», — сказал читатель.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на адрес проживания обратившегося читателя выехала бригада сотрудников МП «Бишкектеплосеть».

«Такая ситуация случается каждый год. Когда отключают отопление, в городе отключается циркуляция. Горячая вода в трубопроводах есть, только остывшую надо через кран сбросить. Возможно, в доме переток. Это предметно нужно обследовать», — ответили в муниципалитете.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/323168/
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