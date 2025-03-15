В Нидерландах открылся музей с фотографиями солдат ВОВ из Центральной Азии

В Лейдене (Нидерланды) открылся музей «Советское Поле Экспириенс», где представили фотографии убитых в плену советских солдат в начале Второй мировой войны. Об этом 24.kg сообщила почетный консул Кыргызской Республики в Королевстве Нидерландов в северной провинции Жаркына Кошоева.

Отмечается, что основатель и инициатор музея Ремко Рейдинг самостоятельно занимался поиском информации о погибших и пропавших без вести советских солдатах родом из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и других стран бывшего Советского Союза.

Цель музея — делиться историей с будущим поколением в память о погибших отцах, матерях, дедушках и бабушках.

По словам Жаркыны Кошоевой, открытие музея объединило всех людей из Центральной Азии и государств бывшего Советского Союза.

Уточняется, что она взяла опекунство над могилой советского солдата Якуба Мамаджаева, который был родом из Ошской области.

«Мы пришли почтить память наших соотечественников, потому что они все воевали за мир, дружбу, равенство и победу, которая далась нам огромными потерями наших солдат, воевавших против нацистской Германии», — подчеркнула почетный консул.

Мероприятие посетили послы из различных стран мира, представители нидерландского правительства, сотрудники МИД, а также мэр Лейдена и Амерсфорта.

«Историю нельзя забывать. Мы хотели проинформировать редакцию, чтобы наши люди в Кыргызстане знали, что здесь, в Нидерландах, покоится, как ангел, наш соотечественник, за которым мы хорошо ухаживаем и заботимся о его памяти», — добавила Жаркына Кошоева.