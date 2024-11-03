Долина Кок-Жайык и Боомское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прокатимся по горным ущельям в разных регионах республики.

Начнем наше небольшое путешествие с Бишкека. Интересную фотографию памятника Манасу возле Национальной филармонии сделал Илья Шипулин.

Фото Ильи Шипулина. Бишкек, памятник Манасу

Теперь отправимся в горы — на Чункурчаке побывал Мирлан (автор фамилию не указал), сделал там фотографии и не забыл поделиться с редакцией 24.kg.













Переберемся в осеннее ущелье Ак-Тюз, где побывал один из наших постоянных авторов Евгений Липкин. Там он сделал красивое видео.

Заглянем в прошлое и всем известное Боомское ущелье. Летом 2022 года непогода там застала Надежду Хабичевскую.





Теперь посмотрим на Боом со стороны Балыкчи в хорошую погоду. Фотографию сделал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Боомское ущелье со стороны Балыкчи

Едем на южный берег Иссык-Куля вместе с Эдилем Турдумамбетовым. Он побывал в долине Кок-Жайык, которая находится в Джети-Огузском ущелье, и поделился с нами тем, что там увидел.









Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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