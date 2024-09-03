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Агент 024

В одной из квартир Бишкека взорвалась люстра из-за перенапряжения в сети

2 сентября примерно в 23.00 по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 21 из-за перенапряжения в сети взорвалась лампочка, а вместе с ней люстра. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, осколки стекла разлетелись по всей квартире и появился запах гари.

Как рассказал горожанин, в сеть были включены только холодильник и зарядные устройства для телефона. Он добавил, что ситуации с перебоями света в доме наблюдаются часто.

«В большинстве соседних квартир тоже нет света. К кому обращаться и кто будет восстанавливать ущерб?» — задается вопросом читатель.

На видео видно, что в квартире выключен свет, но при этом лампочки продолжают гореть. Ранее, по словам бишкекчанина, при аналогичном происшествии сгорели микроволновая печь и электрический чайник.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/303815/
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