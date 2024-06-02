Ущелье Шамси и каньон Лаглан. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся красивыми закатами и заглянем в живописные ущелья как на севере, так и на юге республики.

Начнем по традиции с Бишкека. Фотографию в столице сделала 17 мая Екатерина Галенко.

Фото Екатерины Галенко. Бишкек, 17 мая 2024 года







Теперь посетим одно из ущелий Чуйской области — Шамси. Там побывала и сделала фотографии Надежда Хабичевская.















«Полноводен бассейн Орто-Токойского водохранилища. В верховьях бассейна реликтовые деревья погружаются в воду», — написал о своих фотографиях, сделанных в мае, Бакыт Шукуралиев.





Отправляемся на юг Кыргызстана. В Кара-Суйском районе находится почти инопланетный каньон Лаглан. Там побывал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов. Завершим наше путешествие в том же Кара-Суйском районе. Тем есть озеро Кара-Камыш. Оно образовано в результате крупного обвала, перекрывшего реку Кара-Суу. Длина озера Кара-Камыш составляет 1,5 километра, а ширина 500 метров. Там побывал один из наших постоянных авторов Алмаз Таштемир уулу (@jeep_travel_osh).

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