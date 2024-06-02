Ущелье Шамси и каньон Лаглан. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся красивыми закатами и заглянем в живописные ущелья как на севере, так и на юге республики.
Начнем по традиции с Бишкека. Фотографию в столице сделала 17 мая Екатерина Галенко.
Теперь полюбуемся космическим закатом, как его назвала автор фотографий Асель Алиева. Сделала она их в селе Букара, расположенном в Чуйской области.
Теперь посетим одно из ущелий Чуйской области — Шамси. Там побывала и сделала фотографии Надежда Хабичевская.
«Полноводен бассейн Орто-Токойского водохранилища. В верховьях бассейна реликтовые деревья погружаются в воду», — написал о своих фотографиях, сделанных в мае, Бакыт Шукуралиев.
Отправляемся на юг Кыргызстана. В Кара-Суйском районе находится почти инопланетный каньон Лаглан. Там побывал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.
Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.
Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.