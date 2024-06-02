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Ущелье Шамси и каньон Лаглан. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся красивыми закатами и заглянем в живописные ущелья как на севере, так и на юге республики.

Начнем по традиции с Бишкека. Фотографию в столице сделала 17 мая Екатерина Галенко.

Екатерины Галенко
Фото Екатерины Галенко. Бишкек, 17 мая 2024 года
Теперь полюбуемся космическим закатом, как его назвала автор фотографий Асель Алиева. Сделала она их в селе Букара, расположенном в Чуйской области.

Теперь посетим одно из ущелий Чуйской области — Шамси. Там побывала и сделала фотографии Надежда Хабичевская.

«Полноводен бассейн Орто-Токойского водохранилища. В верховьях бассейна реликтовые деревья погружаются в воду», — написал о своих фотографиях, сделанных в мае, Бакыт Шукуралиев.

Отправляемся на юг Кыргызстана. В Кара-Суйском районе находится почти инопланетный каньон Лаглан. Там побывал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Завершим наше путешествие в том же Кара-Суйском районе. Тем есть озеро Кара-Камыш. Оно образовано в результате крупного обвала, перекрывшего реку Кара-Суу. Длина озера Кара-Камыш составляет 1,5 километра, а ширина 500 метров. Там побывал один из наших постоянных авторов Алмаз Таштемир уулу (@jeep_travel_osh).

 

Надеемся, что работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это легко.

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Пруд в пригороде Бишкека и Орто-Токой. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/295114/
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