Последствия селей, ремонт. В Кыргызстане около десяти школ занимаются онлайн

В Иссык-Кульской области пять школ перешли на дистанционное (онлайн) обучение в связи с ликвидацией и устранением последствий наводнения после недавних дождей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобразования.

По ее данным, речь идет об учебных заведениях в селах Боконбаево, Ак-Терек, Кабак, Черик, Темировка. Ожидается, что к традиционному формату обучения они вернутся 15-20 сентября.

Кроме того, несколько школ занимаются онлайн из-за ремонтных работ: