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Общество

Последствия селей, ремонт. В Кыргызстане около десяти школ занимаются онлайн

В Иссык-Кульской области пять школ перешли на дистанционное (онлайн) обучение в связи с ликвидацией и устранением последствий наводнения после недавних дождей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобразования.

По ее данным, речь идет об учебных заведениях в селах Боконбаево, Ак-Терек, Кабак, Черик, Темировка. Ожидается, что к традиционному формату обучения они вернутся 15-20 сентября.

Кроме того, несколько школ занимаются онлайн из-за ремонтных работ:

  • общеобразовательная средняя школа № 60 Бишкека;
  • 5-11-е классы средней школы имени А.Аристанова в селе Кен-Арал Бакай-Атинского района Таласской области;
  • 2-11-е классы средней школы № 3 имени К.Дарданова и 5-11-е классы средней школы № 5 в Таласе;
  • средняя школа имени Т.Айтманбетова в селе Бейшеке Айтматовского района Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304035/
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