Последствия селей, ремонт. В Кыргызстане около десяти школ занимаются онлайн

В Иссык-Кульской области пять школ перешли на дистанционное (онлайн) обучение в связи с ликвидацией и устранением последствий наводнения после недавних дождей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобразования.
По ее данным, речь идет об учебных заведениях в селах Боконбаево, Ак-Терек, Кабак, Черик, Темировка. Ожидается, что к традиционному формату обучения они вернутся 15-20 сентября.
Кроме того, несколько школ занимаются онлайн из-за ремонтных работ:
- общеобразовательная средняя школа № 60 Бишкека;
- 5-11-е классы средней школы имени А.Аристанова в селе Кен-Арал Бакай-Атинского района Таласской области;
- 2-11-е классы средней школы № 3 имени К.Дарданова и 5-11-е классы средней школы № 5 в Таласе;
- средняя школа имени Т.Айтманбетова в селе Бейшеке Айтматовского района Таласской области.