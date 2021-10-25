Прорыв трубы. На улице Абаканской в Бишкеке вода течет по дороге

На улице Абаканской в Бишкеке прорвало трубу и вода течет по дороге. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Неделю вода течет, где-то прорвало. Говорят, звонили, однако службы не приезжали», — написал он.

«Проблема этой улицы в том, что одна сторона относится к городу, другая — к Новопавловке. И никто не хочет отвечать за нее», — отметил читатель.

По его словам, дорогу также никто не ремонтировал многие годы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.