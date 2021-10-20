Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда отгородят от хамов велодорожки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«И когда же отгородят от хамов велополосу?» — интересуется житель Бишкека.
На велодорожку постоянно заезжают и в районе пересечения проспекта Манаса и улицы Токтогула.
«Очередной любитель газонов...», — подписал фото горожанин.
На тротуаре паркуются возле клиники «Малыш».
В южной столице тротуары — также любимое место «чудаков парковки».
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