Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда отгородят от хамов велодорожки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«И когда же отгородят от хамов велополосу?» — интересуется житель Бишкека.

На велодорожку постоянно заезжают и в районе пересечения проспекта Манаса и улицы Токтогула.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Очередной любитель газонов...», — подписал фото горожанин.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре паркуются возле клиники «Малыш».

В южной столице тротуары — также любимое место «чудаков парковки».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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