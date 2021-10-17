Мгновения жизни. Окрестности Бишкека и осенний Джети-Огуз

Осень окончательно захватила Кыргызстан. Это отражается не только в прохладной погоде, но и в видимом увядании природы. Но и этим можно любоваться. Наступила золотая осень, и наши авторы спешат ее запечатлеть.

Начнем с прогулки по осенним окрестностям Бишкека. Такую возможность нам дал наш постоянный автор Владислав Ногай.

Вместе с Эриком Абдрахмановым доберемся до Чункурчака, который привлекает отдыхающих в любое время года.

Отмотаем время назад и вернемся в лето. С помощью Мирбека Жолдошбекова полюбуемся национальным парком «Ала-Арча», который он снял на видео с дрона.

Обязательно заглянем и на Иссык-Куль. Воспоминания о нем зачастую связаны с летом и приятными отпускными днями. В Семеновском ущелье, любимом многими кыргызстанцами, побывал Мамасалы Ташматов.

А теперь уже осенний Иссык-Куль — Джети-Огузский район, Кок-Жайык. Фотографии сделал Нурлан Алымбаев.

Переберемся в Ат-Башинский район Нарынской области. Свою поездку туда запечатлел в фотографиях и поделился с читателями 24.kg Илимказы Тологон уулу.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это легко.

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