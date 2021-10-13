Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре приходится идти по проезжей части

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«В микрорайоне «Тунгуч» такая картина постоянно. Приходится идти по проезжей части», — написал горожанин.

Припарковался водитель на тротуаре и на улице Гагарина (пересечение с Садырбаева).

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Как назвать таких водителей? Человеку просто наплевать на всех. Пройти невозможно», — прокомментировал читатель видео, сделанное на перекрестке улиц Матросова и Ахунбаева.

Вот так паркуются таксисты на остановке общественного транспорта в микрорайоне «Аламедин-1».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Фрунзе и Суюмбаева машину оставили прямо на перекрестке, закрыв проход людям.

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