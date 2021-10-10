Мгновения жизни. Осенний Бишкек и озеро Кель-Суу

Осень окончательно вступила в свои права в Кыргызстане. Но до конца месяца нам обещают все-таки теплую погоду. Ну а пока нет возможности выбираться на природу, путешествуем по республике виртуально с нашими авторами.
Начнем с Бишкека. «Уходит жаркое лето и приходит романтическая осень», — написал о своих фотографиях Бакыт Эргешбаев.
Вместе с Ангелиной Большуновой отправимся в Белогорское ущелье, которое в этом году пользовалось большой популярностью у кыргызстанцев.
Для тех, кто уже соскучился по летним дням на Иссык-Куле, фотографии нашего постоянного автора Владислава Ногая.
И еще одна фотография с нашего любимого озера от Темерлана, который скромно не стал упоминать свою фамилию.
Переберемся в Нарынскую область, почти на границу с Китаем. Там расположено одно из самых живописных озер Кыргызстана — Кель-Суу. Фотографии из октябрьской поездки прислал Дмитрий Бронников.
И напоследок фотография Мамасалы Ташматова, как напоминание того, что нашу рубрику делают люди, которые предпочитают дорогу, а не домашнее времяпрепровождение.
Надеемся, наше виртуальное путешествие напомнило о теплых летних деньках и подняло настроение. Кстати, поучаствовать в создании рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это несложно.
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