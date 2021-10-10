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Мгновения жизни. Осенний Бишкек и озеро Кель-Суу

Осень окончательно вступила в свои права в Кыргызстане. Но до конца месяца нам обещают все-таки теплую погоду. Ну а пока нет возможности выбираться на природу, путешествуем по республике виртуально с нашими авторами.

Начнем с Бишкека. «Уходит жаркое лето и приходит романтическая осень», — написал о своих фотографиях Бакыт Эргешбаев.

Вместе с Ангелиной Большуновой отправимся в Белогорское ущелье, которое в этом году пользовалось большой популярностью у кыргызстанцев.

Ангелины Большуновой
Фото Ангелины Большуновой. Белогорка

Для тех, кто уже соскучился по летним дням на Иссык-Куле, фотографии нашего постоянного автора Владислава Ногая.

И еще одна фотография с нашего любимого озера от Темерлана, который скромно не стал упоминать свою фамилию.

Темерлана
Фото Темерлана. Иссык-Куль

Переберемся в Нарынскую область, почти на границу с Китаем. Там расположено одно из самых живописных озер Кыргызстана — Кель-Суу. Фотографии из октябрьской поездки прислал Дмитрий Бронников.

И напоследок фотография Мамасалы Ташматова, как напоминание того, что нашу рубрику делают люди, которые предпочитают дорогу, а не домашнее времяпрепровождение.

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. С высоты полета самолета

Надеемся, наше виртуальное путешествие напомнило о теплых летних деньках и подняло настроение. Кстати, поучаствовать в создании рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это несложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/209566/
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