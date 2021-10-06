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Агент 024

Бишкекчане просят привести в порядок участок после земляных работ

Жители 6-го микрорайона Бишкека просят мэрию навести порядок на участке возле дома № 17 на улице Куттубаева.

«Городские коммунальные службы произвели работы по замене труб под землей, вырубили для этого деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. С тех пор про этот участок, который находится в очень плохом, неухоженном, заброшенном состоянии, забыли», — написал 24.kg читатель.

Он также просит произвести санитарную очистку высохших деревьев, убрать пожароопасное сухотравье и посадить саженцы деревьев и кустарников вместо тех, которые срубили.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209521/
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