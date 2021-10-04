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Помогите нам. Жильцы многоэтажных домов в Бишкеке обратились к президенту

К президенту Садыру Жапарову обратились жители двух многоэтажных домов — в микрорайоне «Восток-5» и по улице Суванбердиева.

По их словам, в порядке очередности в 2009 году они получили квартиры, у них есть ордера и технические паспорта. То есть они вступили в правовые отношения с мэрией Бишкека в 2009-м, когда действовал Жилищный кодекс КССР, принятый 6 мая 1988 года. Согласно ему, если работник проработал в организации, выдавшей ему служебную квартиру более 10 лет назад, она автоматически приватизировалась и переходит в частную собственность жильцов. Закон обратной силы не имеет.

«Мы прожили в этих квартирах более 11 лет, и естественным образом встал вопрос об их приватизации. Все документы находятся в УМИ муниципалитета столицы с 2018-го. До сих пор мы не можем довести этот вопрос до конца. Даже семьям, имеющим детей-инвалидов, до сих пор не удается приватизировать квартиры, в которых они проживают. Потому как в 2013 году был принят новый Жилищный кодекс, который ужесточил и ухудшил условия приватизации служебного жилья. Если раньше достаточно было отработать в организации, выдавшей квартиру, 10 лет, то теперь в данной квартире необходимо прожить не менее 20 лет», — говорится в обращении.

Жильцы домов отметили, что обращались в мэрию, управление муниципального имущества, Октябрьский акимиат, БГК, к депутатам Жогорку Кенеша и получили только отписки.

Уточняется, что парламентарии разработали законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, где «20 лет» проживания изменили на «10 лет», но экс-президент Сооронбай Жээнбеков вернул документ с возражениями.

Подписавшиеся подчеркнули, что просят главу государства обратить внимание на их чаяния и подписать исправленный вариант Жилищного кодекса.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/209229/
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