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Агент 024

По Бишкеку ездит машина, накопившая 175 тысяч сомов штрафа за нарушения ПДД

По дорогам Бишкека ездит машина Toyota Land Cruiser Prado со штрафом на 175 тысяч сомов за нарушения ПДД. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По информации портала Carcheck.kg, черный внедорожник 2008 года выпуска находится в аресте или залоге. Отметим также, что по особенностям расположения знаков в госномере можно предположить, что эта машина была или находится на балансе госорганов.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Машина, водитель которой накопил штрафа на 175 тысяч сомов

«Почему сотрудники ГУБДД не отслеживают такие моменты? По дорогам столицы ездит злостный нарушитель. Он — реальная угроза безопасности участников движения. Прошу сотрудников милиции принять меры, а также сообщить, за кем числится эта машина», — сказал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208929/
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