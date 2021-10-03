Мгновения жизни. Осеннее утро в Бишкеке и озеро Сары-Челек

Вот и пришла настоящая осень — с похолоданием и дождем. Такая погода вряд ли способствует путешествиям по Кыргызстану. Но у нас есть возможность это делать с помощью наших авторов.

Осеннее настроение нам принес Николай Манаковский. Хотя на его утренних фотографиях еще не сильно заметно начавшееся увядание природы.

Вернемся в лето. Вместе с Региной Джоробаевой заглянем в популярное Кегетинское ущелье.

Обязательно заедем на Иссык-Куль, чтобы вспомнить прекрасные летние деньки. Такую возможность нам дала Анара Джоробаева.

Илимказы Тологон уулу позвал нас в Ат-Башинский район Нарынской области. Именно там находится водопад Шар, который он и снял на видео.

Отправимся на юг республики, где расположено прекрасное озеро Сары-Челек. Там побывал и сделал красивые фотографии Евгений Липкин.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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