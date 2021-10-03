15:36
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Агент 024

Мгновения жизни. Осеннее утро в Бишкеке и озеро Сары-Челек

Вот и пришла настоящая осень — с похолоданием и дождем. Такая погода вряд ли способствует путешествиям по Кыргызстану. Но у нас есть возможность это делать с помощью наших авторов.

Осеннее настроение нам принес Николай Манаковский. Хотя на его утренних фотографиях еще не сильно заметно начавшееся увядание природы.

Вернемся в лето. Вместе с Региной Джоробаевой заглянем в популярное Кегетинское ущелье.

Обязательно заедем на Иссык-Куль, чтобы вспомнить прекрасные летние деньки. Такую возможность нам дала Анара Джоробаева.

Илимказы Тологон уулу позвал нас в Ат-Башинский район Нарынской области. Именно там находится водопад Шар, который он и снял на видео.

Отправимся на юг республики, где расположено прекрасное озеро Сары-Челек. Там побывал и сделал красивые фотографии Евгений Липкин.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайлоо

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208869/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайлоо
Мгновения жизни. Млечный путь и ущелье Ак-Суу
Мгновения жизни. «Теплые ключи» и нарынское джайлоо
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Урочище Кок-Арча и летний Джети-Огуз
Мгновения жизни. Живописное нарынское джайлоо и Белогорский водопад
Мгновения жизни. Таинственное вечернее небо и Папанское водохранилище
Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и Таласская область
Мгновения жизни. Озеро Адыгене и Орто-Сай
Мгновения жизни. Ущелье Шамси и иссык-кульская Сказка
Популярные новости
По&nbsp;Бишкеку ездит машина, накопившая 175 тысяч сомов штрафа за&nbsp;нарушения ПДД По Бишкеку ездит машина, накопившая 175 тысяч сомов штрафа за нарушения ПДД
Дисциплинарная комиссия наказала водителя троллейбуса, устроившего потасовку Дисциплинарная комиссия наказала водителя троллейбуса, устроившего потасовку
Бишкекчане интересуются, по&nbsp;каким маршрутам ездят новые автобусы Бишкекчане интересуются, по каким маршрутам ездят новые автобусы
Вооруженные люди в&nbsp;масках задержали активиста Максата Касенова Вооруженные люди в масках задержали активиста Максата Касенова
Бизнес
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет сеть 4G&nbsp;во&nbsp;всех регионах страны! Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!
In&nbsp;Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от&nbsp;контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
3 октября, воскресенье
15:32
Чиновников Минздрава просят наказать: прививочный пункт закрыли, мусор оставили Чиновников Минздрава просят наказать: прививочный пункт...
15:00
Мгновения жизни. Осеннее утро в Бишкеке и озеро Сары-Челек
14:56
Борт, следовавший из Санкт-Петербурга в Ош, совершил экстренную посадку в Казани
13:30
Четвертые сутки подряд в КР не регистрируют летальных случаев от коронавируса
13:23
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник