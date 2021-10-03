Мгновения жизни. Осеннее утро в Бишкеке и озеро Сары-Челек

Вот и пришла настоящая осень — с похолоданием и дождем. Такая погода вряд ли способствует путешествиям по Кыргызстану. Но у нас есть возможность это делать с помощью наших авторов.
Осеннее настроение нам принес Николай Манаковский. Хотя на его утренних фотографиях еще не сильно заметно начавшееся увядание природы.
Вернемся в лето. Вместе с Региной Джоробаевой заглянем в популярное Кегетинское ущелье.
Обязательно заедем на Иссык-Куль, чтобы вспомнить прекрасные летние деньки. Такую возможность нам дала Анара Джоробаева.
Илимказы Тологон уулу позвал нас в Ат-Башинский район Нарынской области. Именно там находится водопад Шар, который он и снял на видео.
Отправимся на юг республики, где расположено прекрасное озеро Сары-Челек. Там побывал и сделал красивые фотографии Евгений Липкин.
Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.