На улице Руставели просят установить «лежачего полицейского»

На перекрестке улиц Сухомлинова и Руставели просят установить «лежачего полицейского».

«Машины ездят на большой скорости. Боимся за детей», — написала 24.kg читательница.

Жительница района также недовольна качеством нового асфальта, который уже рассыпается.

Ранее читатели писали, что на улице Руставели после реконструкции дороги остался незаконченный участок.

В мэрии Бишкека сообщили, что на отрезке от Ахунбаева до Гагарина открыли проезжую часть улицы, но дорожники продолжают обустраивать тротуары.

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