В мэрии Бишкека объяснили причины нескончаемых очередей в детские сады

В мэрии Бишкека отреагировали на жалобу жительницы столицы о нескончаемой электронной очереди в детский сад № 51 Свердловского района.

«Родители поздно зарегистрировались. Необходимо регистрироваться в очереди за год вперед. Свои коррективы внесла и пандемия. Детские сады не комплектовали детей по электронной очереди с марта 2020 года по август этого», — сообщили 24.kg в пресс-службе мэрии.

Детский сад № 51 рассчитан на 320 мест. По факту сегодня его посещает 561 ребенок. В электронной очереди стоят еще 917 детей.

«При отслеживании очереди важно учитывать, что в группах может быть разное количество мест, и даже первые места в очереди не гарантируют 100-процентное попадание в группу раньше. Может случиться так, что те, кто встал в очередь раньше, получат места позже. Если в очереди первым стоит претендент на младшую группу, а свободное место образовалось в средней группе, место получает подходящий по возрасту ребенок», — отметили в муниципалитете.

Напомним, ранее жительница Бишкека пожаловалась в социальных сетях на то, что два с половиной года не может устроить своего ребенка в государственный детский сад.

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