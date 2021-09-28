В селе Мирном у жителей есть только вода из арыка и скважины на кладбище

В селе Мирном Сокулукского района нет питьевой воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Мы доведены до отчаяния тем, что в нашем селе творится полный беспредел. Четвертый год без питьевой воды. Куда бы ни обращались, нет никаких результатов. На все проверки по нашим письмам в айыл окмоту и кооператив дают отписки, что вода есть. Но ее качают из скважины на кладбище. Она соленая и непригодная для питья. Помогите», — написал он.

Житель отметил также, что в селе не убирается мусор, разбитые дороги засыпают глиной, нет мобильной связи.

«Главе и депутатам до нужд поселка нет никакого дела», — написал читатель.

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