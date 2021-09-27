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Агент 024

В Бишкеке на бульваре Эркиндик воруют розы. Мэрию просят защитить клумбы

На бульваре Эркиндик с некоторых пор повадились воровать розы. По утрам сюда приходят предприимчивые старушки, срезают цветы, по всей видимости, потом их продают. Об этом 24.kg сообщил бишкекчанин.

По его словам, на замечания пожилая женщина просто не реагирует. «Все равно завянут», — сказала она прохожим.

«Если каждый из нас будет срезать цветы на городских клумбах, топтать газоны или пилить деревья, что останется в нашем городе», — задается вопросом читатель.

Он просит мэрию Бишкека предпринять хоть какие-либо действия, чтобы остановить вандалов.

«Понимаю, видимо, не от хорошей жизни пенсионерка пошла на противоправные действия. Наверняка, не хватает на жизнь. Но столица останется без насаждений такими темпами», — заключил житель города.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208404/
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