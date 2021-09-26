Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайлоо

На дворе выходные, и самое время отправиться в путешествие по Кыргызстану. Помогают же нам в этом наши авторы — те, кто делиться увиденным и запечатленным на фото или видео.
Сначала вместе с Эриком Абдрахмановым полюбуемся Бишкеком с холмов Орто-Сая. Пока нет отопительного сезона, и город не накрыло смогом.
С помощью Мирбека Жолдошбекова полюбуемся национальным парком «Ала-Арча» с высоты птичьего полета. Видео сняли с дрона.
Ненадолго сделаем привал в Кегетинском ущелье. Наверняка этим летом там побывали многие, как и Темерлан, автор фотографии.
Но наше озеро прекрасно в любое время суток и время года. Вечерний Иссык-Куль запечатлел Виктор Клейменов.
Побудем еще немного на Иссык-Куле и с помощью Владислава Ногая заглянем в окрестности города Каракола.
«Побывал в Ат-Башы на джайлоо Чон-Каманды как раз в самый пик цветения», — рассказал о своих фотографиях Султан Даныкеев.
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Если и вам есть, что показать из своих поездок по Кыргызстану, — будем только рады. Сделать это легко.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.