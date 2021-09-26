Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайлоо

На дворе выходные, и самое время отправиться в путешествие по Кыргызстану. Помогают же нам в этом наши авторы — те, кто делиться увиденным и запечатленным на фото или видео.

Сначала вместе с Эриком Абдрахмановым полюбуемся Бишкеком с холмов Орто-Сая. Пока нет отопительного сезона, и город не накрыло смогом.

С помощью Мирбека Жолдошбекова полюбуемся национальным парком «Ала-Арча» с высоты птичьего полета. Видео сняли с дрона.

Ненадолго сделаем привал в Кегетинском ущелье. Наверняка этим летом там побывали многие, как и Темерлан, автор фотографии.

Фото Темерлана. Кегетинское ущелье

Обязательно заглянем на Иссык-Куль. Для начала полюбуемся утренним озером, как его увидел один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов.

Но наше озеро прекрасно в любое время суток и время года. Вечерний Иссык-Куль запечатлел Виктор Клейменов.

Фото Виктора Клейменова. Вечерний Иссык-Куль

Побудем еще немного на Иссык-Куле и с помощью Владислава Ногая заглянем в окрестности города Каракола.

Фото Владислава Ногая. Каракол

«Побывал в Ат-Башы на джайлоо Чон-Каманды как раз в самый пик цветения», — рассказал о своих фотографиях Султан Даныкеев.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Если и вам есть, что показать из своих поездок по Кыргызстану, — будем только рады. Сделать это легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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