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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители машинами закрывают путь и пешеходам, и водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На пешеходной дорожке и под запрещающий знак! Любитель музыки?» — написал автор снимка, сделанного возле Театра оперы и балета.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Джал-23» возле дома № 87 машиной перекрыли тротуар. Ранее на этом же месте стоял другой автомобиль.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

И вновь ничего не меняется на улице Байтика Баатыра. Как заезжали машины на велодорожку, так и продолжают. На просьбы жителей установить ограждения в мэрии не реагируют.

На пересечении улицы Тыныстанова с проспектом Чуй водитель оставил авто почти под светофором. Автомобиль мешал другим автолюбителям проехать перекресток.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Следующее фото сделано напротив Орто-Сайского рынка. Стоянку устроили за остановкой.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207180/
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