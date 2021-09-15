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Агент 024

Штыри, ямы и недостроенный двор. На условия в частной школе жалуется родитель

Родители учеников частной школы имени Михаила Ломоносова при МГУ возмущены условиями, в которых приходится заниматься их детям. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, обучение в школе за первый месяц стоит 25 тысяч сомов, в последующие — 21 тысячу. При этом во дворе учебного заведения стоят штыри, о которые дети могут пораниться.

«Эта школа не новая. Как ее приняли в эксплуатацию, неизвестно. Сегодня линейка состоялась на какой-то строительной площадке. Школа поменяла здание за неделю до начала учебного года. Из стен здания торчат провода, во дворе дыры, куда ребенок может упасть. Как Минобразования выдало лицензию? На втором этаже здания открыт аварийный выход», — написала горожанка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207170/
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