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Мгновения жизни. Млечный путь и ущелье Ак-Суу

Погода стоит в Кыргызстане прекрасная. Так что еще есть время выбраться на природу и полюбоваться осенними красками, подышать чистым воздухом и сделать красивые фотографии или записать видео. А мы обязательно поделимся ими со всеми читателями 24.kg.

«Снимки сделаны в Ботаническом саду Академии наук. Это, наверное, единственное место в городе, где цветут лотосы», — написал автор фотографий, которые открывают сегодня наш выпуск, Бакыт Шукуралиев.

Теперь выбираемся из Бишкека и заглянем на Чункурчак вместе с Темерланом.

Темерлана
Фото Темерлана. Чункурчак

Великолепные фотографии Млечного пути в Аламединском ущелье сделал Евгений Бронников. Да, такого звездного неба в городе, к сожалению, уже не увидишь.

Продолжим путешествовать по Чуйской области и заберемся в ущелье Ак-Суу. Фотографии там сделал Касым Кастор.

Не забудем Иссык-Куль. Жамиля (фамилию она не указала) в конце августа побывала в пансионате «Голубой Иссык-Куль» и полюбовалась вечерним озером.

Отправляемся на юг. К Токтогульскому водохранилищу — позвал нас Бакыт Джумашов.

Завершим наше виртуальное путешествие недалеко от Токтогульского водохранилища — возле Курпсайской ГЭС. Там побывал Евгений Липкин.

Надеемся, вам понравилось наше виртуальное путешествие. Кстати, стать одним из авторов следующего выпуска может любой желающий. Сделать это легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207138/
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