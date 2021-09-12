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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за стоящих в неположенном месте авто приходится нарушать ПДД

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Нарушителей правил парковки обнаружили в микрорайоне «Аламедин-1».

В районе пересечения проспекта Манаса и улицы Токтогула несколько водителей заехали на тротуар.

Водитель стоял на перекрестке улиц Ахунбаева и Джунусалиева. «Чтобы повернуть направо, пришлось выехать на полосу встречного движения», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«В районе перекрестка проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо барышня перекрыла выезд из Соцфонда и двум машинам с парковки», — отметил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/206417/
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