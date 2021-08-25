09:55
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Агент 024

В доме на улице Исанова в Бишкеке восстановили подачу горячей воды

В Бишкеке на улице Исанова, 8, восстановили подачу горячей воды. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

«После принятых наладочно-регулировочных мер в тепловых сетях горячее водоснабжение нормализовано. Температура горячей воды соответствует норме», — отметили в ОАО.

Жильцы также написали 24.kg, что приходила бригада, проводила работы. «Подача горячей воды возобновлена. Надеемся, на этот раз решили проблему», — написал читатель.

Напомним, ранее жильцы дома № 8 на улице Исанова сообщили, что у них постоянно нет горячей воды.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/204999/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
В доме на улице Исанова в Бишкеке часто нет горячей воды. Причину не могут найти
В одном из районов Бишкека завтра не будет горячей воды
В Бишкеке из-за аварии без горячей воды остались 29 домов в микрорайоне «Джал»
Бишкектеплоэнерго возобновляет подачу горячей воды своим абонентам
Почти две недели не будет газа и горячей воды в одном из районов Бишкека
Бишкектеплоэнерго отключит 110 частных домов из-за изношенного оборудования
В частном секторе в Бишкеке на четыре дня отключат горячую воду
В микрорайоне «Газгородок» временно отключили горячую воду и отопление
В жилмассиве «Красный строитель» прекращена подача горячей воды и отопления
Завтра в одном из районов Бишкека не будет отопления и горячей воды
Популярные новости
Учителей Бишкека заставляют участвовать в&nbsp;параде 31&nbsp;августа. Комментарий мэрии Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии
В&nbsp;Бишкеке после сноса незаконного объекта оставили раскуроченный асфальт В Бишкеке после сноса незаконного объекта оставили раскуроченный асфальт
Бизнес-центр вместо сквера в&nbsp;Бишкеке. Участок отдали без ведома жильцов Бизнес-центр вместо сквера в Бишкеке. Участок отдали без ведома жильцов
Опасно для жизни. Отдыхающие на&nbsp;Иссык-Куле жалуются на&nbsp;владельцев аттракционов Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле жалуются на владельцев аттракционов
Бизнес
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
25 августа, среда
09:52
В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реали...
09:51
Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
09:44
По подозрению в мошенничестве задержан экс-депутат Таласского горкенеша
09:36
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников
09:33
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека