В доме на улице Исанова в Бишкеке восстановили подачу горячей воды

В Бишкеке на улице Исанова, 8, восстановили подачу горячей воды. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

«После принятых наладочно-регулировочных мер в тепловых сетях горячее водоснабжение нормализовано. Температура горячей воды соответствует норме», — отметили в ОАО.

Жильцы также написали 24.kg, что приходила бригада, проводила работы. «Подача горячей воды возобновлена. Надеемся, на этот раз решили проблему», — написал читатель.

Напомним, ранее жильцы дома № 8 на улице Исанова сообщили, что у них постоянно нет горячей воды.

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