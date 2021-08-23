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Агент 024

В доме на улице Исанова в Бишкеке часто нет горячей воды. Причину не могут найти

В Бишкеке на улице Исанова, 8, уже полгода периодически отключают горячую воду без объяснения причин. Об этом 24.kg сообщили жители дома.

«Звонили в диспетчерскую теплосетей, приходили ремонтники, ничего толком не выяснили, ссылались на переток, якобы неправильно отключенные водонагреватели. Домком прошелся по квартирам, все проверили, но такую проблему не нашли. Складывается ощущение, что воду специально отключают, так как она то резко пропадает, то появляется», — написал читатель.

По его словам, несмотря на это, каждый раз приходит счет за полный месяц.

«По договору они должны предоставлять горячую воду не ниже определенной температуры. Получается, теплосети не исполняют свои обязанности и при этом требуют плату за неоказанные услуги», — отметил житель.

Он сообщил, что в доме уже пятый день нет горячей воды.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204804/
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