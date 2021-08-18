В мэрии заверили, что туалеты в центре Бишкека работают

Туалеты на площади Ала-Тоо и за Историческим музеем работают. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в летний период они открыты с 9.00 до 00.00, в выходные и праздничные дни.

Как отметили в муниципалитете, туалеты редко бывают закрыты: только если работник болеет или когда проводятся ремонтные работы.

Напомним, читатель ранее написал, что общественные туалеты в центре столицы не работают, а только портят вид.

Как уточнил 24.kg бишкекчанин, снимки сделаны около 12.00 в субботу.

Фото читателя 24.kg. Туалет не работает

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.