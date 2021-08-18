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Агент 024

В мэрии заверили, что туалеты в центре Бишкека работают

Туалеты на площади Ала-Тоо и за Историческим музеем работают. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в летний период они открыты с 9.00 до 00.00, в выходные и праздничные дни.

Как отметили в муниципалитете, туалеты редко бывают закрыты: только если работник болеет или когда проводятся ремонтные работы.

Напомним, читатель ранее написал, что общественные туалеты в центре столицы не работают, а только портят вид.

Как уточнил 24.kg бишкекчанин, снимки сделаны около 12.00 в субботу.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Туалет не работает

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204379/
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