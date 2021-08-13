Опасная дорога. В Бишкеке на улице Васильева грузовик протаранил легковушку

В Бишкеке грузовик протаранил легковое авто. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Информации о пострадавших нет.

По его словам, авария произошла сегодня примерно в 9.30 на пересечении улиц Васильева и Тулебердиева. В легковушке находились маленькие дети, младшему из них — два года.

«Хотелось бы отметить, что на улице Тулебердиева с 2019 года не могут закончить работы по ремонту дороги. Нет тротуаров, пешеходных переходов, «лежачих полицейских». Жители улицы многократно жаловались в мэрию на небезопасность трассы. На что в муниципалитете никак не отреагировали», — говорится в сообщении.

В управлении Патрульной службы милиции столицы пообещали прокомментировать происшествие позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.