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Агент 024

Опасная дорога. В Бишкеке на улице Васильева грузовик протаранил легковушку

В Бишкеке грузовик протаранил легковое авто. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, авария произошла сегодня примерно в 9.30 на пересечении улиц Васильева и Тулебердиева. В легковушке находились маленькие дети, младшему из них — два года.

Информации о пострадавших нет.

«Хотелось бы отметить, что на улице Тулебердиева с 2019 года не могут закончить работы по ремонту дороги. Нет тротуаров, пешеходных переходов, «лежачих полицейских». Жители улицы многократно жаловались в мэрию на небезопасность трассы. На что в муниципалитете никак не отреагировали», — говорится в сообщении.

В управлении Патрульной службы милиции столицы пообещали прокомментировать происшествие позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203944/
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