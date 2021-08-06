В Чолпон-Ате за проезд на дикий пляж берут плату

В городе Чолпон-Ате на диком пляже (чуть дальше пансионата «Кейсар») стоит импровизированный шлагбаум, где взымают плату 50 сомов за проезд к пляжу. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Почему, собирая деньги за въезд, пляж не содержат в чистоте? Надо штрафовать тех отдыхающих, кто не собирает за собой мусор, во-первых. Во-вторых, кто собирает деньги за въезд, должен соблюдать чистоту, организовать урны на берегу», — написал он.
Он просит мэрию навести порядок на пляжах города.
Ранее читатели жаловались, что вход на городской пляж Чолпон-Аты сделали платным.
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