Бишкек засыхает. В парке имени Тулебердиева погибают деревья

Бишкекчане продолжают присылать фото с засыхающими скверами и парками города.

«Довелось прогуляться в парке Тулебердиева. Очень все печально. Полива нет. Почти вся трава высохла. Деревья молодые тоже почти все высохли. В ста метрах проходит БЧК. Почему из него не поливается? Часть поливной системы вообще не работает. Я уже молчу про вандализм с деревьями», — написал читатель.

Жители 6-го микрорайона обеспокоены тем, что на улице Куттубаева из-за отсутствия поливной воды высыхают деревья и трава.

«Имеется угроза пожара сухостоя», — написал автор фотографий.

Напомним, последние годы столица испытывает сложности с поливом зеленых насаждений, в город не поступает вода в нужном количестве. В Бишкекзеленхозе заявили, что будут

новые скважины. По данным предприятия, сейчас в столице есть 31 скважина, но

работает 17. В бюджете на этот год заложили деньги на четыре скважины.

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