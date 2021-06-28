Опасный перекресток. Бишкекчане просят не отключать светофор на улице Боконбаева

На перекрестке улиц Панфилова и Боконбаева просят не отключать на ночь светофор. Об этом написал 24.kg читатель.

«Каждую неделю случаются автоаварии в ночное время суток, когда выключен светофор. Перекресток достаточно оживленный даже ночью», — сообщил он.

Жители Бишкека неоднократно просили установить светофор на пересечении улиц Токтогула и Шопокова. «Каждую неделю случается по три-четыре ДТП. Хотели бы от имени родителей и учителей попросить установить там светофор», — снова написала читательница.

Отметим, управление городского транспорта мэрии Бишкека в сентябре 2020 года объявило конкурс на строительство и установку светофора на этом перекрестке. Однако до сих пор его не поставили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.