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Агент 024

Опасный перекресток. Бишкекчане просят не отключать светофор на улице Боконбаева

На перекрестке улиц Панфилова и Боконбаева просят не отключать на ночь светофор. Об этом написал 24.kg читатель.

«Каждую неделю случаются автоаварии в ночное время суток, когда выключен светофор. Перекресток достаточно оживленный даже ночью», — сообщил он.

Жители Бишкека неоднократно просили установить светофор на пересечении улиц Токтогула и Шопокова. «Каждую неделю случается по три-четыре ДТП. Хотели бы от имени родителей и учителей попросить установить там светофор», — снова написала читательница.

Отметим, управление городского транспорта мэрии Бишкека в сентябре 2020 года объявило конкурс на строительство и установку светофора на этом перекрестке. Однако до сих пор его не поставили.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/199090/
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