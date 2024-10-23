23:10
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Агент 024

Не работает светофор на перекрестке Бакаева и Айни. Опасно для пешеходов

На пересечении улиц Бакаева и Айни в Бишкеке больше недели не работает светофор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что неработающий светофор создает неудобство для пешеходов и водителей.

«Дети переходят дорогу на свой страх и риск», — добавил читатель.

Он предположил, что, возможно службы, ответственные за работу светофоров, об этом не знают. «Но в этом случае могли бы поставить регулировщика. Буквально за 100 метров до перекрестка стояла машина ДПС, сотрудники милиции останавливали какие-то машины, а пешеходы в это время рисковали», — сказал он.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/309023/
просмотров: 7526
Версия для печати
Материалы по теме
Власти Нью-Йорка разрешили переходить дорогу на красный сигнал светофора
В Бишкеке открыли перекресток Абдрахманова и Токтогула, но светофор не включили
На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке сломали столб светофора
Люди гибнут в ДТП. Депутат требует установить светофор в Кызыл-Кие
Как регулируются «умные» светофоры в Бишкеке, показали главе кабмина
На внедрение системы «умных» светофоров потребуется более 500 миллионов сомов
Опасный перекресток. Бишкекчанин просит установить светофор на улице Фрунзе
Нужен ремонт. На улице Ахунбаева в Бишкеке погнули опору светофора
«Умные» светофоры начали работать в Бишкеке
На улице Толстого из-за «лежачих полицейских» и новых светофоров пробки
Популярные новости
Все еще строится. Читатель показал условия на&nbsp;новом автовокзале на&nbsp;объездной Все еще строится. Читатель показал условия на новом автовокзале на объездной
Жители района Института земледелия просят восстановить маршрут троллейбуса &#8470;&nbsp;8 Жители района Института земледелия просят восстановить маршрут троллейбуса № 8
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке водитель закрыл проезд к&nbsp;республиканской больнице Чудаки парковки. В Бишкеке водитель закрыл проезд к республиканской больнице
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и под...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет