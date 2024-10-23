Не работает светофор на перекрестке Бакаева и Айни. Опасно для пешеходов

На пересечении улиц Бакаева и Айни в Бишкеке больше недели не работает светофор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что неработающий светофор создает неудобство для пешеходов и водителей.

«Дети переходят дорогу на свой страх и риск», — добавил читатель.

Он предположил, что, возможно службы, ответственные за работу светофоров, об этом не знают. «Но в этом случае могли бы поставить регулировщика. Буквально за 100 метров до перекрестка стояла машина ДПС, сотрудники милиции останавливали какие-то машины, а пешеходы в это время рисковали», — сказал он.

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