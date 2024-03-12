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Власть

Как регулируются «умные» светофоры в Бишкеке, показали главе кабмина

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью ситуационного центра мэрии Бишкека по обработке данных о дорожно-транспортной ситуации, пассажиропотоке и регулированию «умных» светофоров.

Главе кабмина продемонстрировали возможности внедренных автоматизированной системы управления дорожным движением и системы видеодетекторов транспорта.

В онлайн-формате были предоставлены подключенные перекрестки пилотного проекта.

Как отметили представители мэрии, в ситуационном центре будут проводиться работы по управлению и регулированию светофоров, мониторингу и сбору статистических данных по транспортному потоку с перекрестков, где уже внедрена упомянутая система.

Акылбек Жапаров поручил муниципалитету обеспечить эффективное управление парковочными местами, а также соответствующую работу городского транспорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288844/
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