Делегат курултая просит установить светофор на въезде в Кара-Балту

Делегат из Кара-Балты Дыйканбай Абдиев попросил президента дать поручение, чтобы установили светофор на въезде в город. Об этом он сообщил на третьем Народном курултае.

Делегат поблагодарил главу государства за то, что власти выделили 1 миллиард сомов на развитие Кара-Балты. По его словам, трудовые мигранты начали возвращаться на родину и работать на новых предприятиях.

«Город улучшается, дороги асфальтируются, меняют трубопроводы, установленные 60-70 лет назад. Мэр и аким также передают вам привет и благодарят вас. У нас на въезде в город нет светофора. Его разбили. Это второй значимый город после Бишкека. Надеюсь, Минтранс за пять дней установит светофор», — сказал Дыйканбай Абдиев.

Кроме того, он попросил президента дать каникулы на один год на сельхозкредиты.

Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.