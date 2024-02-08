На внедрение системы «умных» светофоров потребуется более 500 миллионов сомов

В столице ведутся работы по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением на 21 перекрестке. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета, подводя итоги 100 дней работы Айбека Джунушалиева на посту мэра Бишкека.

По ее данным, внедрение системы, которая контролируется в онлайн-режиме, позволит снизить транспортные заторы на перекрестках посредством повышения средней скорости движения.

«Система АСУДД внедрена в пилотном режиме на перекрестке Токомбаева — Байтика Баатыра. Проведенный эксперимент доказал, что решение проблем на участках с интенсивным движением транспорта возможно и дальше», — сказали в мэрии.

Реализация внедрения системы разделена на две фазы. На первую фазу из местного бюджета выделено 128 миллионов сомов, закуплены программное обеспечение и оборудование. Для реализации второй фазы достигнута договоренность о привлечении 380 миллионов сомов из Российско-Кыргызского фонда развития.

В муниципалитете добавили, что после административно-территориальной реформы количество светофорных объектов может увеличиться. Это будет рассматриваться в перспективе.

Ранее сообщалось, что после успешного окончания первого этапа по внедрению системы на 21 перекрестке планируется охватить центральную часть столицы (более 100 перекрестков), а в дальнейшем и весь город (более 370 перекрестков, где есть светофоры).

Фото на главной: Радио «Азаттык», светофор в Бишкеке