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Асфальт на улице Осмонкула мэрия Бишкека восстанавливать не будет

Управление капитального строительства мэрии Бишкека восстанавливать асфальт на улице Осмонкула не будет. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета.

«УКС мэрии выдало ордер на проведение работ по прокладке электрического кабеля ОсОО «Электросила» от 16 сентября до 16 октября 2020 года. В связи с нарушением элементов благоустройства муниципальная администрация Свердловского района организовала выездное совещание, где принято решение восстановить место просадки, которая составляет около 20-25 метров. Со стороны УКС ремонт дороги улицы Осмонкула не предусмотрен», — ответили в муниципалитете.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Улица Осмонкула в Бишкеке

Напомним, ранее читатель сообщил, что улицу не восстановили после прокладки кабеля.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/198596/
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