18:41
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог. В Бишкеке на улице Матросова спилили здоровое дерево и кусты

В Бишкеке на пересечении улиц Матросова и Карасаева спилили здоровое дерево и кусты. Об этом сообщила горожанка Камилла Валиева.

«Дорогу сделали, дерево никому не мешало, тротуару тоже. Сейчас взяли и спилили просто. Кусты с другой стороны дороги еще. Зачем вы это делаете? Мэрия, допилите уже все деревья в городе, вообще все. Зачем они нужны? Честное слово, как будто вы сами в этом городе не живете. До слез обидно», — написала она на Facebook.

В комментариях к публикации представители мэрии ответили, что на этом участке работает МП «Бишкекзеленхоз» в рамках реконструкции дорог по второй фазе. Со стороны всех задействованных муниципальных служб работы ведутся с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197570/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
В скверах и парковых зонах Бишкека продолжают работать батуты
В Бишкеке к деревьям прибивают розетки, камеры и прожекторы. Мэрия бездействует
В Бишкеке из-за вырытой ямы по улице Панфилова огромные пробки
Здесь будет город-сад. Как Бишкеку будут возвращать славу зеленой столицы
Затопление дороги на пересечении улиц 7 Апреля и Токомбаева в Бишкеке устранили
В Бишкеке затопило дорогу и тротуары на пересечении улиц 7 Апреля и Токомбаева
В Бишкеке на улице Анкара засыхают деревья и газоны
В Бишкеке на велодорожке сняли фонари. Горожане недовольны
В Бишкеке на бульваре Эркиндик распиливают деревья
Полено вместо дерева. Когда в Бишкеке прекратят варварскую обрезку
Популярные новости
Езда по&nbsp;встречке. В&nbsp;Бишкеке инспектор УПСМ отпустил нарушителя ПДД Езда по встречке. В Бишкеке инспектор УПСМ отпустил нарушителя ПДД
В&nbsp;Бишкеке мошенник обманул граждан Шри-Ланки на&nbsp;$50&nbsp;тысяч. Им&nbsp;некуда идти В Бишкеке мошенник обманул граждан Шри-Ланки на $50 тысяч. Им некуда идти
Сильный ветер в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;улице Салиевой не&nbsp;видно светофора Сильный ветер в Бишкеке. На улице Салиевой не видно светофора
Мгновения жизни. Закат в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Барскоонское ущелье Мгновения жизни. Закат в Бишкеке и Барскоонское ущелье
Бизнес
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
14 июня, понедельник
18:30
15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:23
Врач Минобороны выпил водку и принял снотворное. Он в реанимации
18:14
Ремонт дорог. В Бишкеке на улице Матросова спилили здоровое дерево и кусты
18:10
У председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева родилась внучка
18:07
Улукбек Марипов поручил качественно подготовиться к новому учебному году