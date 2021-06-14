Ремонт дорог. В Бишкеке на улице Матросова спилили здоровое дерево и кусты

В Бишкеке на пересечении улиц Матросова и Карасаева спилили здоровое дерево и кусты. Об этом сообщила горожанка Камилла Валиева.

«Дорогу сделали, дерево никому не мешало, тротуару тоже. Сейчас взяли и спилили просто. Кусты с другой стороны дороги еще. Зачем вы это делаете? Мэрия, допилите уже все деревья в городе, вообще все. Зачем они нужны? Честное слово, как будто вы сами в этом городе не живете. До слез обидно», — написала она на Facebook.

В комментариях к публикации представители мэрии ответили, что на этом участке работает МП «Бишкекзеленхоз» в рамках реконструкции дорог по второй фазе. Со стороны всех задействованных муниципальных служб работы ведутся с максимальным сохранением зеленых насаждений.

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