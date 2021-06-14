Ремонт дорог. В Бишкеке на улице Матросова спилили здоровое дерево и кусты

В Бишкеке на пересечении улиц Матросова и Карасаева спилили здоровое дерево и кусты. Об этом сообщила горожанка Камилла Валиева.
В комментариях к публикации представители мэрии ответили, что на этом участке работает МП «Бишкекзеленхоз» в рамках реконструкции дорог по второй фазе. Со стороны всех задействованных муниципальных служб работы ведутся с максимальным сохранением зеленых насаждений.
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