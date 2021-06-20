Мгновения жизни. Ала-Арчинское и Белогорское ущелья

У многих уже наверняка отпускное настроение, строятся планы на грядущий отдых и ищутся места для того, чтобы с пользой провести свободное время. Если не получается выбраться далеко от Бишкека, то наши авторы доказывают нам постоянно, что прекрасных мест много и недалеко от города.

Естественно, что первым приходит на ум одно из самых популярных у жителей Бишкека Ала-Арчинское ущелье. Таким его увидел частый гость нашей рубрики Евгений.

Следующее место — Теплые ключи — также хорошо известно и любимо столичными жителями. Там побывал Алмаз Карабалаев и поделился своими фотографиями со всеми читателями 24.kg.

Двигаемся на Чон-Курчак, где побывала Людмила Делова.

Фото Людмилы Деловой. Чон-Курчак

И еще одно популярное для отдыха ущелье — Белогорское. Оно славится не только своими горными пейзажами, но и водопадом. Там побывал Евгений Липкин.

И, конечно, в летних выпусках мы не обойдемся без Иссык-Куля. На южном берегу озера, в районе Чон-Кызыл-Суу, свои фотографии сделал один из постоянных наших авторов Василий Павлов.

Надеемся, вам понравилось наше очередное путешествие. Стать соавтором следующего может любой желающий. Сделать это совсем несложно.

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