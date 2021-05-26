Один из красивейших перевалов Кыргызстана превратили в свалку

Один из красивейших перевалов Кыргызстана — Отмок, связывающий Таласскую область с Суусамырской долиной, превратили в свалку. Об этом в Facebook написал Евгений Терентьев. Пользователь социальной сети опубликовал и снятые им фотографии.

«Это наивысшая точка перевала. Обочина дороги. Место, где останавливаются, чтобы сфотографироваться, граждане Кыргызстана и иностранные туристы. Вернется ли турист сюда? Порекомендует ли Кыргызстан своим знакомым? Одна такая «достопримечательность» может испортить самые лучшие впечатления. Об экологической ситуации вообще нет разговора», — написал он.

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