Один из красивейших перевалов Кыргызстана превратили в свалку
18:44, 26 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Один из красивейших перевалов Кыргызстана — Отмок, связывающий Таласскую область с Суусамырской долиной, превратили в свалку. Об этом в Facebook написал Евгений Терентьев. Пользователь социальной сети опубликовал и снятые им фотографии.
«Это наивысшая точка перевала. Обочина дороги. Место, где останавливаются, чтобы сфотографироваться, граждане Кыргызстана и иностранные туристы. Вернется ли турист сюда? Порекомендует ли Кыргызстан своим знакомым? Одна такая «достопримечательность» может испортить самые лучшие впечатления. Об экологической ситуации вообще нет разговора», — написал он.
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