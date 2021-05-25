Подделка квитанций? Бишкекчане просят проверить парковщиков на улице Шопокова

Парковщики на улице Шопокова выдают квитанции с одинаковыми номерами. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже месяц выдают квитанции с одними и теми же номерами. Они даже нормально не удосужились вырезать их. Видно, что печати не настоящие, а всего лишь распечатка на цветном принтере», — написал он.





По его словам, раньше выдавали кассовые чеки, а сейчас только эти квитанции. «Наверное, чтобы водители не возмущались. Никакой другой отчетности у парковщиков нет», — заметил автолюбитель.

«Неизвестно, кому и на что уходят деньги граждан», — отметил он и попросил проверить законность таких квитанций.

Кроме того, по выходным парковщики собирают деньги, хотя стоянка должна быть в эти дни бесплатной.

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