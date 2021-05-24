Стихийная парковка в Бишкеке уничтожает зеленые зоны. Мэрия бездействует

В Бишкеке на улице Шопокова напротив рынка «Ак-Эммир» водители уничтожили зеленую зону, сообщил 24.kg читатель.
По его словам, жители дома № 37 многие годы ухаживали за придомовой территорией и высаживали цветы, кустарники и деревья.
«Водителям наплевать на «легкие» столицы». Они уничтожают зеленые насаждения, устроив стихийную парковку. Ни акимиат Свердловского района, ни мэрия, ни гаишники не реагируют на это безобразие. Нам скоро нечем будет дышать», — написал читатель.
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