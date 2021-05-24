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Агент 024

Стихийная парковка в Бишкеке уничтожает зеленые зоны. Мэрия бездействует

В Бишкеке на улице Шопокова напротив рынка «Ак-Эммир» водители уничтожили зеленую зону, сообщил 24.kg читатель.

По его словам, жители дома № 37 многие годы ухаживали за придомовой территорией и высаживали цветы, кустарники и деревья.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Несанкционированная парковка на улице Шопокова

«Водителям наплевать на «легкие» столицы». Они уничтожают зеленые насаждения, устроив стихийную парковку. Ни акимиат Свердловского района, ни мэрия, ни гаишники не реагируют на это безобразие. Нам скоро нечем будет дышать», — написал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/194955/
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