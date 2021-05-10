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В Бишкеке площадь Ала-Тоо к 9 Мая украсили пропагандистским снимком фашистов

Жители Бишкека обнаружили в праздничном оформлении центральной площади Ала-Тоо, посвященном Дню Победы, пропагандистский снимок фашистской Германии с пленением советского солдата. Фотографию баннера на своей странице в Facebook опубликовал бишкекчанин Дмитрий Федоров.

«Учитывая эту фотографию, как понимать находящуюся рядом подпись «Помним, чтим, гордимся!» — возмутился горожанин.

В пресс-службе мэрии, куда 24.kg обратилось за комментариями, пока не дали никаких разъяснений по случившемуся, ограничившись коротким сообщением о том, что плакат в скором времени снимут.

Отметим, что использованный столичным муниципалитетом в оформлении снимок пленения советского солдата во время Второй мировой войны был частью пропаганды гитлеровской Германии. Он был сделан летом 1941 года.

Напомним, ранее познаниями в истории Великой Отечественной войны отличалось и руководство бишкекской школы-гимназии № 29, которое поздравило ветеранов с Днем Победы баннером с изображением немецкой каски.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193520/
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