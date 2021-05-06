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Агент 024

Город становится уродливее. Бишкекчанка недовольна распилом деревьев в столице

Жительница Бишкека возмущена действиями городских служб, которые уродуют столицу, спиливая кроны деревьев. Об этом написала пользователь Facebook Алена Никифорова.

«Можете мне объяснить, пожалуйста, почему так пилят деревья? Неужели нельзя делать менее уродливо или так нужно и так правильно? Почему город становится уродливее с каждым днем? Неужели всем настолько стало плевать?» — задается вопросами горожанка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193058/
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6 мая, четверг
21:26
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