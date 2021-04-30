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Агент 024

Торговцы ТЦ «Берекет» требуют снизить стоимость арендной платы

Реализаторы торгового центра «Берекет» вышли с протестом против высокой арендной платы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их данным, торговцы выражали свое недовольство возле администрации ТЦ.

В акимиате Ленинского района Бишкека 24.kg сказали, что это был не митинг. «Просто администрация ТЦ «Берекет» провела встречу с торговцами, внутреннее собрание. Никакого митинга не было», — рассказали в администрации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192355/
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Торговцы ТЦ «Берекет» требуют снизить стоимость арендной платы