Торговцы ТЦ «Берекет» требуют снизить стоимость арендной платы

Реализаторы торгового центра «Берекет» вышли с протестом против высокой арендной платы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их данным, торговцы выражали свое недовольство возле администрации ТЦ.

В акимиате Ленинского района Бишкека 24.kg сказали, что это был не митинг. «Просто администрация ТЦ «Берекет» провела встречу с торговцами, внутреннее собрание. Никакого митинга не было», — рассказали в администрации.