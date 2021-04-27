09:21
USD 84.80
EUR 102.60
RUB 1.13
Агент 024

Предусмотреть скидки за парковку просят бишкекчане с инвалидностью

Предусмотреть скидки за парковку просят бишкекчане с инвалидностью. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«По всему городу парковщики не делают скидок лицам с инвалидностью, пенсионерам. Может, мэрия Бишкека рассмотрит этот вопрос? Он очень актуален для этих категорий населения», — сказал он.

Отметим, что ранее жители Бишкека просили проверить законность работы парковщиков возле рынков «Мадина», «Дордой» и Аламединского.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/191599/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Из-за машин возле СТО в Бишкеке приходится выходить на дорогу
Чудаки парковки. Нарушители считают, что можно оставлять машину на тротуаре
Жители Бишкека просят проверить законность платных парковок возле рынков
Чудаки парковки. Автомобили нарушителей загораживают дорогу жителям Бишкека
Чудаки парковки. Машины заезжают в парк имени Ататюрка в Бишкеке
Чудаки парковки. Наглость нарушителей удивляет и водителей, и пешеходов
Мэрия борется с незаконной парковкой вдоль дорог. Высаживает кустарник
Чудаки парковки. На остановках общественного транспорта Бишкека творится бардак
Чудаки парковки. Машины ставят под запрещающим знаком «Работает эвакуатор»
Чудаки парковки. В 5-м микрорайоне Бишкека оставляют машину на детской площадке
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке вандалы разрушили сквер на&nbsp;пересечении улиц Айни и&nbsp;Бакаева В Бишкеке вандалы разрушили сквер на пересечении улиц Айни и Бакаева
Кладбище самолетов показала блогер. В&nbsp;Минтрансе ничего не&nbsp;знают об&nbsp;этом месте Кладбище самолетов показала блогер. В Минтрансе ничего не знают об этом месте
Кыргызстанец Кубанычбек Кожоев баллотируется в&nbsp;Госдуму от&nbsp;партии &laquo;Единая Россия&raquo; Кыргызстанец Кубанычбек Кожоев баллотируется в Госдуму от партии «Единая Россия»
Бизнес
Актуальные графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
27 апреля, вторник
09:18
Дело об убийстве владельца кафе «Мадина». Суд вынес приговор Дело об убийстве владельца кафе «Мадина». Суд вынес при...
09:16
Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
09:11
В Бишкеке вандалы осквернили могилу панфиловца и художника Федора Стукошина
09:00
Родители оставили двухлетнего ребенка одного в квартире. Соседка вызвала МЧС
08:48
Депутат парламента предлагает поменять закон о СЭЗ и Налоговый кодекс
26 апреля, понедельник
23:39
Расплата за опоздание. В Японии создали приложение, списывающее деньги с карты
23:05
Спустились в поисках еды. Стаю сибирских горных козлов сфотографировал горожанин