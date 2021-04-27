Предусмотреть скидки за парковку просят бишкекчане с инвалидностью. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«По всему городу парковщики не делают скидок лицам с инвалидностью, пенсионерам. Может, мэрия Бишкека рассмотрит этот вопрос? Он очень актуален для этих категорий населения», — сказал он.

Отметим, что ранее жители Бишкека просили проверить законность работы парковщиков возле рынков «Мадина», «Дордой» и Аламединского.

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