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Агент 024

Кладбище самолетов показала блогер. В Минтрансе ничего не знают об этом месте

Российский блогер Лана Сатор показала, как выглядит кладбище советских самолетов в Кыргызстане. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

«На краю территории аэропорта Оша расположена стоянка авиации. По информации из Сети, официально эти самолеты находятся на хранении и техобслуживании. Но на деле представляют из себя кладбище «доноров» запчастей. Заколоченные металлом окна, снятые двигатели, открученные хвосты и крылья, — такое вот техобслуживание», — подписала снимки она.

В Агентстве гражданской авиации при Минтрансе, куда 24.kg обратилось за комментарием, затруднились ответить на вопросы. В ведомстве пояснили, что не знают о текущем состоянии стоянки, о количестве бортов, хранящихся там, и о их дальнейшей судьбе.

«Нужно сначала узнать, чьи это борта, только потом можно будет давать какой-то комментарий, а так невозможно. Мы дадим задание соответствующему отделу узнать, сколько там есть бортов и другую информацию. На следующей неделе сможем ответить, не раньше», — заключили в АГА.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/191499/
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