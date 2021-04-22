На неоправданно большие счета за пользование газом жалуется жительница Бишкека

Жительнице Бишкека каждый месяц приходят большие счета за пользование газом. Об этом 24.kg сообщила горожанка.

Фото читательницы 24.kg. Жительнице Бишкека каждый месяц приходят большие счета за пользование газом

По ее словам, это продолжается на протяжении года.

«По факту мы используем газ на 100-130 сомов, но нам приходят счета от 1 до 2 тысяч ежемесячно. Но за что платить, когда мы столько физически не используем? Писали заявления на перерасчет, все безрезультатно. Живем в 8-м микрорайоне», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось о другой кыргызстанке, которой уже второй раз подряд приходят большие счета за пользование газом в доме, где никто не живет.

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