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Агент 024

На неоправданно большие счета за пользование газом жалуется жительница Бишкека

Жительнице Бишкека каждый месяц приходят большие счета за пользование газом. Об этом 24.kg сообщила горожанка.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Жительнице Бишкека каждый месяц приходят большие счета за пользование газом

По ее словам, это продолжается на протяжении года.

«По факту мы используем газ на 100-130 сомов, но нам приходят счета от 1 до 2 тысяч ежемесячно. Но за что платить, когда мы столько физически не используем? Писали заявления на перерасчет, все безрезультатно. Живем в 8-м микрорайоне», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось о другой кыргызстанке, которой уже второй раз подряд приходят большие счета за пользование газом в доме, где никто не живет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/191078/
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