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Агент 024

В селе Пригородном не работало цифровое телевидение из-за плановой профилактики

В селе Пригородном не работало цифровое телевидение, так как проводилась плановая ежемесячная профилактика передатчиков. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «РПО РМТР».

По их данным, 13 апреля с 8.00 до 16.00 была профилактика цифровых телевизионных передатчиков, обеспечивающих трансляцию социального цифрового ТВ-вещания, в том числе и установленного в Бишкеке, который осуществляет трансляцию в столице и близлежащих районах.

О проведении или отмене плановых профработ ОАО сообщает заранее на сайте pro.kg.

Напомним, читатель сообщил, что в селе Пригородном с утра пропало цифровое телевидение.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189960/
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