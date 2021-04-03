Джаны-Джерская школа переходит на онлайн-режим. Выявлен COVID-19

Школа в селе Джаны-Джер переходит на онлайн-режим из-за выявленного случая заболеваемости COVID-19. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В отделе образования Сокулукского района отметили, что у школьницы в восьмом классе заболела мама. «Поэтому решением оперативного штаба с понедельника, 5 апреля, образовательное учреждение переводят на онлайн-обучение. Карантин продлится две недели — до 17 апреля», — пояснили в районо.

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